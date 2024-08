In der Tagesklinik kann nach Angaben des Klinikums Menschen geholfen werden, die beispielsweise an einer Depression oder Angststörungen leiden. Patienten werden montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr behandelt. Voraussetzung ist demnach, dass Betroffene eine Krankenhaus-Einweisung des behandelnden Haus- oder Facharztes haben. Tageskliniken für psychisch Kranke im Norden Sachsen-Anhalts gibt es bereits in Salzwedel, Seehausen und Stendal.