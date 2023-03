Katharina Warda wächst im Wernigeröder Ghetto in der Platte auf, Bildung und Erziehung erfährt sie nach der Wende nur durch den Fernseher. Als Person of Colour sind Rassismus und Diskriminierung prägende Kindheitserinnerungen. Sie schreibt: "1992, ich bin sieben Jahre alt und besuche die zweite Klasse einer Plattenbaugrundschule. Auf dem Weg nach Hause beginnt mein eigentlicher Unterricht: wegrennen, verstecken, keine Angst zeigen. Ich lerne zu flitzen, wenn die Mädchengruppe aus der Berufsschule mich mit dem N-Wort beschimpfend mit Steinen bewirft. Lerne mich rechtzeitig zu verstecken, wenn Männergruppen in Bomberjacken auf mich zu kommen, und langsam abzustumpfen, weil es aus dieser Hölle Heimat keinen Ausweg gibt."



Die Mutter verliert nach der Wende ihren Job als Galvanisiererin, der Stiefvater wird Alkoholiker und begeht schließlich Suizid. Erstmals verstanden fühlt sich Katharina Warda in der Punkrockszene. Sie ist die erste in ihrer Familie, die das Abitur macht und bis heute die Einzige, die es an die Elite-Universität Princton in New Jersey schafft. Katharina Warda bezeichnet sich selbst als soziale Aufsteigerin.