Die Kita soll demnach ab Sommer unter anderem wegen Problemen beim Brandschutz und am Gebäude geschlossen werden. Die Eltern sammeln nun im Ort und online Unterschriften, in der Hoffnung, die Kita zu erhalten. Bisher haben nach Angaben von Efa mehr als 600 Menschen unterschrieben.

Zudem hätten Eltern Stadträte angesprochen. Am 20. März soll der Stadtrat in Gardelegen entscheiden, ob die Kita in Berge schließt.