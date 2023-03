Wie eine Vertreterin des Elternkuratoriums MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, kamen in den Sitzungen auch Alternativvorschläge auf den Tisch. So könnte auf einem stadteigenen Grundstück gegenüber dem Sportplatz eine neue Kita entstehen. Auch auf dem aktuellen Gelände gebe es Möglichkeiten zur Um- oder Neugestaltung. Wichtige Argumente für den Erhalt der Kita sind laut Elternkuratorium die Vernetzung im Dorf und die bewusste Entscheidung, die Kinder in eine kleine Einrichtung zu schicken.