Unfall Wolf stirbt bei Zusammenstoß mit einem Auto in Gardelegen

02. März 2025, 14:12 Uhr

Nahe des Gardelegener Ortsteils Sachau ist ein Wolf bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verendet. Pro Jahr werden in Sachsen-Anhalt 20 tote Wölfe geborgen. Was ihre häufigste Todesursache ist und was nach ihrem Tod mit ihnen passiert.