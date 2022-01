Ungewöhnliches Wohnen Der Altmark-Fischer und sein Hausboot

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Schloss, Bahnhof, Wasserturm: Manche Menschen in Sachsen-Anhalt wohnen an ungewöhnlichen Orten. So auch Fischer Gernot Quaschny. Er lebt auf einem Hausboot in Hohengöhren. Sein früheres Zuhause und sein Betrieb waren der Flut 2013 zum Opfer gefallen. Um das Schiff auf seinen Hof zu schaffen, brauchte er zwei Kräne und gute Nerven.