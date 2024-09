Bilanz Havelberger Pferdemarkt: Weniger Besucher, aber mehr Pferde

09. September 2024, 11:29 Uhr

In Havelberg im Elb-Havel-Winkel hat am Wochenende der traditionelle Pferdemarkt stattgefunden. Bei dem Volksfest haben rund 900 Händler und mehr als 100 Schausteller ihre Angebote präsentiert. Der Pferdemarkt ist am Sonntagabend zu Ende gegangen. 165.000 Besucherinnen und Besucher kamen zum Fest – weniger als im letzten Jahr.