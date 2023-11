Die Linken-Innenpolitikerin Henriette Quade sagte MDR SACHSEN-ANHALT nach der Sitzung am Donnerstag, die Mehrheit der Mitglieder im Ausschuss habe sich dazu entschieden, nicht die Akten anzuschauen und keine Personen zu befragen. So lasse sich die Frage nach möglichen Versäumnissen der Behörden nicht beantworten. "Ich kann die Frage nach Fehlern auch heute nicht mit Nein beantworten", so Quade weiter. Das sei unbefriedigend und werde der Verantwortung nicht gerecht.

Die Eltern schöpfen indes vor allem aus dem neuen Ermittlerteam in Halle neue Hoffnung. Das sagten sie einem Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT am Rande der letzten Ausschusssitzung am Donnerstag. Die Eltern erhoffen sich dadurch einen anderen Ansatz mit neuen Erkenntnissen. Demnach beziehen die Ermittler die Familie aktiv in ihre Arbeit mit ein.