Damit das Rehkitz trinkt, muss die Ricke das Kleine am After lecken. Das kann und will Jürgen Ulrich so natürlich nicht nachmachen. Er benutzt deshalb einen Trick, indem er mit einem nassen Tuch das Hinterteil des kleinen Brav vorsichtig reibt. Nach dem Trinkprozess würde die Rehkitz-Mutter ihr Kleines ablecken und so säubern. Diesen Vorgang imitiert Jürgen Ulrich, indem er das kleine Böckchen sanft und sorgsam ebenfalls mit einem feuchten Tuch abreibt. Brav genießt diesen Vorgang sichtlich.