Was ist die Lebenshilfe? Die Lebenshilfe wurde vor 67 Jahren als gemeinnütziger Verein für Menschen mit geistiger Behinderung gegründet. Er hat nach eigenen Angaben bundesweit rund 450 Orts- und Kreisvereinigungen in 16 Landesverbänden und rund 110.000 Mitglieder.



Der Verein will Menschen mit geistiger Behinderung dabei unterstützen, gleichberechtigt in der Gesellschaft zu leben. Dafür bietet er neben betreuten Wohnungen, Krippen und Kindergärten sowie Beratungsstellen auch Beschäftigungen in Behinderten-Werkstätten. Davon gibt es in Deutschland über 700.



Die Lebenshilfe Stendal besteht seit 1991 und kümmert sich um gut 510 geistig, seelisch und körperlich behinderte Menschen.