Birgit Pitschmann ist angefasst. Das hätte sie nicht geglaubt, dass ihr Arbeitgeber wirklich so weit gehen würde, sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. "Wenn ich Kinderlachen höre oder ich fahre an einer Schule vorbei – mein Magen zieht sich zusammen, und ich hab das Gefühl, ich muss mich übergeben. Da hab ich gedacht: Was ist das jetzt, Birgit, was passiert hier mit dir?"

Die fristlose Kündigung kam, weil Bitgit Pitschmann die verpflichtende Zusatzstunde nicht leisten wollte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK