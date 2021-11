Ab Dezember 2023 sollen die Bahnverbindungen zwischen Magdeburg und der Altmark angepasst werden. Geplant ist, dass Züge zwischen Stendal und der Landeshauptstadt dann alle halbe Stunde fahren. Fahrten nach Salzwedel, Uelzen in Niedersachsen und Wittenberge in Brandenburg sollen stündlich möglich sein, teilte die sachsen-anhaltische Nahverkehrsgesellschaft Nasa am Montag mit.