In der Altmark würden sich die aktuellen Planungen des Bundes derzeit an den zweigleisigen Bahnstrecken Berlin – Hannover und Magdeburg – Stendal konzentrieren und dabei insbesondere in den Hansestädten Gardelegen und Stendal, heißt es aus dem Verkehrsministerium auf Nachfrage von MDR Sachsen-Anhalt. In Osterburg seien zur Zeit zwei privilegierte Vorhaben mit insgesamt etwa 15 Hektar geplant. Der Bund habe in den beiden Altmarkkreisen aber die Hand auf insgesamt etwa 274 Hektar, davon ungefähr 225 Hektar im Landkreis Stendal.