So viel Trubel hat der Altneubau in der August-Bebel-Straße in Osterburg wohl selten erlebt: 50 Zehntklässler in weißen Plastik-Ganzkörperanzügen malern gleichzeitig mehrere Wohnungen in dem Block. Sie lachen, quatschen laut, hören Musik.

Schüler helfen bei der Sanierung: In diesem Wohnblock in Geradelegen sollen zukünftig Geflüchtete unterkommen. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl Natürlich hängt auch an ihrer Schule eine ukrainische Flagge. Als MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag um 8:45 Uhr wie viele andere europäische Rundfunkstationen John Lennons "Give Peace A Chance" sendeten, kam der Friedenssong über den Schulfunk in alle Klassenräume. Sie malen Friedenstauben und Losungen auf den Schulhof des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums. Aber das hier, das ist Flüchtlingshilfe, die ihnen noch besser gefällt.

Mir tut’s auf jeden Fall extrem leid für die Leute, weil die können am Ende nichts dafür. Darum finde ich das auch gut, dass wir das hier machen können. Es ist ja eigentlich direkte Hilfe dann. Man hilft einfach, wie man kann. Schülerin des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums

Große Resonanz auf Aufruf

Am liebsten wären fast alle 500 Schüler des Gymnasiums zu dem ungewöhnlichen Einsatz mitgekommen. Schulsozialarbeiterin Steffi Dembinski sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Resonanz auf den Aufruf des Schülerrats sei groß gewesen.

Natürlich lernt man hier noch was fürs Leben dazu, wenn man streicht. Statt diesen drei Stunden, die wir heute gehabt hätten, ist das wahrscheinlich lernintensiver. Schüler des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums

Nur aus logistischen Gründen hätte man erst einmal nur 50 Zehntklässler für den ersten Durchgang zulassen können. Elke Hein, die Schulleiterin, weiß seit langem:

Schüler wollen in der Regel helfen. Man muss sie nur einfach an die Hand nehmen und irgendwo abholen, und dann machen sie das auch und entwickeln da Freude, Spaß und eine gewisse Zufriedenheit. Elke Hein Schulleiterin

Schulleiterin Elke Hein (l.) und Sozialarbeiterin Steffi Dembinski Bildrechte: MDR/Katharina Häckl Und das spürt man an diesem Freitag: Die Mädchen und Jungen wirken regelrecht erleichtert in ihrer Gewissheit, Flüchtlingen mit ihrer eigenen Hände Arbeit wirklich geholfen zu haben.

Zweiter Arbeitseinsatz in der kommenden Woche

Sieben der insgesamt 18 Wohnungen haben sie am Freitag komplett renoviert. Ein zweiter Arbeitseinsatz, dann mit Neuntklässlern, soll in der kommenden Woche laufen. Dann in der Karl-Liebknecht-Straße, ebenfalls in einem Altneubaublock.