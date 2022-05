Altmark und Bernburg Erste philippinische Pflegefachkräfte eingetroffen

23 Pflegekräfte von den Philippinen werden in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt erwartet. Sie sollen den Personalmangel in der Pflegebranche abmildern. Die ersten elf Männer und Frauen sind in dieser Woche eingetroffen. Eingesetzt werden sie in Einrichtungen in der Altmark und in Bernburg.