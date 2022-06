Hilft Online-Kampagne? Eröffnung von neuem Gesundheitszentrum in Havelberg durch Ärztemangel ungewiss

2020 wurde in Havelberg unter Protest der Bürger das Krankenhaus geschlossen. Mit der Salus GmbH will ein privater Betreiber die medizinische Versorgung in der Stadt verbessern. Doch aktuell fehlen hierfür noch Ärztinnen und Ärzte. Eine Online-Kampagne soll sie anziehen.