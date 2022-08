Tatsächlich sind dieser Tage im Wendland wieder mehr gelbe Protestkreuze und "Atomkraft? Nein danke!"-Fahnen zu sehen als noch vor einem Vierteljahr. In der westlichen Altmark halten sich derlei öffentliche Bekenntnisse in Grenzen.

Seinen Hof in Rittleben in der westlichen Altmark jedenfalls versorgt er selbstständig. Strom bekommt er über Solarenergie, auch die Heizung wird so betrieben. Anfangs habe er Wasser, auch zum Trinken, aus dem Brunnen hinterm Haus bezogen. Nach dem Pflicht-Anschluss ans öffentliche Wasser- und Abwassernetz versorgt er mit dem Brunnenwasser noch seinen Garten.