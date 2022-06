Das Altmark Klinikum mit Standorten in Salzwedel und Gardelegen ist schon seit längerer Zeit ein Sorgenkind der Politik. Über Jahre wurden an den Kliniken hohe Verluste eingefahren. Zuletzt wurde in Gardelegen die Kinderklinik geschlossen. Jetzt will der Salzwedeler Kreistag die Kliniken finanziell unterstützen, damit der Betrieb weitergehen kann. Es geht um Millionen-Summen, aber auch um Umstrukturierungen.