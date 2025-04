Eine Karte. Eine Kerze. Ein Engel aus Gips. Für die meisten Menschen sind das einfach nur liebevoll gestaltete Kleinigkeiten – für andere ist es alles, was bleibt, wenn ein Baby stirbt, bevor es richtig auf der Welt ist. Das Projekt "Sternchenzauber Altmark" stellt diese Kleinigkeiten ehrenamtlich her und verschenkt sie an Eltern von Sternenkindern.

Anne Scholz aus Salzwedel will genau da helfen, wo viele nicht mehr wissen, was sie sagen oder tun sollen. Vor fast drei Jahren hat die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin daher das Projekt "Sternchenzauber Altmark" ins Leben gerufen. Aus einem Herzensanliegen wurde eine gemeinnützige Organisation: Heute stehen fast 30 Helferinnen an ihrer Seite. Sie häkeln, nähen, bemalen und basteln, was das Garn und der Pinsel hergeben und stecken all das in eine Box, die vielleicht klein aussieht, aber unendlich viel Trost spenden kann. Bildrechte: MDR/Lydia Zahn

100 Päckchen pro Jahr als Trost für verwaiste Eltern

Etwa 100 dieser Päckchen verschickt das Team jedes Jahr in sämtliche Städte in Deutschland – Osnabrück, Stuttgart, Berlin, Gießen, Dortmund und andere Orte. Sie werden aber auch von Hebammen in den Krankenhäusern in Salzwedel, Dannenberg und Perleberg an betroffene Eltern ausgegeben.



In jeder Box stecken handgemachte Erinnerungsstücke: ein Holzrahmen für winzige Hand- oder Fußabdrücke, eine Karte mit dem Sternenzeichen des Kindes, ein Armband, kleine Figuren aus Epoxidharz und vieles mehr. Jede Box ist individuell zusammengestellt, liebevoll verpackt und auf Wunsch auch personalisiert – mit Namen oder Geburtsdatum des Kindes. Alles kostenlos und ehrenamtlich. Bildrechte: Lydia Zahln/MDR

Sichtbarkeit von Sternenkindern: "Gesehen fühlen, von völlig fremden Menschen"

Diese Pakete, diese Geste des Mitgefühls, bedeuten für die Eltern so viel mehr. Sie geben ihnen Halt, Erinnerung und Wärme. "Beim Öffnen der Box war dann das größte Gefühl tatsächlich eigentlich Dankbarkeit. Und sich irgendwie in den Arm genommen und gesehen fühlen, von völlig fremden Menschen. Einfach diese Wärme, dieses Wohlwollen, dieses Mitgefühl – das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, vor allem in so einer Situation", erzählt Claudia aus Perleberg. Sie bekam ihre Box im März, im Januar war der Schicksalsschlag.

Es ist, als wäre unsere Tochter überall – überall ist ein kleiner Gruß von ihr. Daniela aus Osnabrück, Mutter eines Sternenkinds