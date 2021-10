Der Altmarkkreis Salzwedel wird nach den Herbstferien einen Sonderweg bei den Coronatests in Schulen gehen. In der Woche nach den Ferien ab dem 1. November müssen dort alle Schulkinder täglich getestet werden, teilt die Kreisverwaltung in Salzwedel mit. In der darauf folgenden Woche sollen drei Tests in den Schulen vorgenommen werden. Bei positiven Fällen wird das Gesundheitsamt nach individuellen Gesprächen festlegen, welche Kinder wie lange in Quarantäne geschickt werden.



Die Testpflicht gilt laut Ankündigung des Landkreises auch für das Schulpersonal und andere mit der Schule verbundene Personen. Ausgenommen werden nur vollständig Geimpfte.