Grundschule Kusey im Altmarkkreis Salzwedel wird geschlossen

Die Grundschule in Kusey im Altmarkkreis Salzwedel steht vor dem Aus. Der Stadtrat hat am Dienstag die Schließung der Schule beschlossen. Die Verwaltung hatte sich vorab dafür ausgesprochen, da die Schülerzahlen in Kusey zurückgingen und Geld für die Sanierung der Schule fehle.