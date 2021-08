Der Altmarkkreis Salzwedel ist innerhalb weniger Tage zu einem der Landkreise mit der höchsten Corona-Inzidenz deutschlandweit geworden. Lag die Zahl in der letzten Juli-Woche noch bei null, stieg der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag und Montag auf 40,9.

Die gemeldeten Neuinfektionen gehen unter anderem auf eine größere Familienfeier zurück, wie der Landkreis auf seiner Webseite mitteilt . Außerdem habe es Infektionen bei Mit- und Leiharbeitern eines Landkreis-Unternehmens gegeben. Hinter dem Wert von 15 Neuinfektionen am 1. August steckt laut Landkreis auch ein Kind einer Kita in Salzwedel. Für 36 Kinder und zwei Erzieher, die direkten Kontakt zu dem Kind hatten, sei vom Gesundheitsamt häusliche Quarantäne angeordnet worden. Insgesamt gab es Stand Sonntag 34 aktuell Infizierte im Landkreis.

Umgekehrt müssen diese Lockerungen per Rechtsverordnung zurückgenommen werden, sofern der "Wert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen" überschritten wird. Dies wird aus rechnerischen Gründen wohl noch in der ersten Augustwoche der Fall sein, da allein die bereits gemeldeten Fälle den 7-Tages-Schnitt anheben. Die aktuelle Rechtsverordnung des Altmarkkreises Salzwedel tritt ohnehin regulär mit Ablauf des 5. August außer Kraft. Zum bis dahin letzten Mal hatte der Landkreis am 26. Mai mit 42,1 eine Inzidenz von über 35 verzeichnet.