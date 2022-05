Zudem werden jegliche Wasser-Entnahmen aus Brunnen zur Bewässerung öffentlicher und privater Grünflächen sowie von Sportanlagen wie Rasen-, Tennis- oder Golfplätze in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr untersagt. Dies gilt auch für private Garten-Brunnen.

Die entsprechende Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 30. September oder bis auf Widerruf. "Aufgrund der anhaltenden Trockenheit in den aufeinanderfolgenden Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 haben sich in den Oberflächen-Gewässern sehr niedrige Wasserstände eingestellt", heißt es in der Mitteilung vom Landkreis weiter.