In vielen Bereichen ist ab Mittwoch im Altmarkkreis Salzwedel wieder ein Testnachweis nötig – oder ein Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis. Bildrechte: imago images/Pacific Press Agenc

Der Altmarkkreis Salzwedel hatte die Testpflicht aufgehoben, da dies die Corona-Verordnung des Landes so zulässt. Sie schreibt aber ebenso vor, dass diese Lockerung zurückgenommen werden muss, wenn die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge einen Wert von 35 überschreitet.



Aktuell gilt die 14. Corona-Landesverordnung Sachsen-Anhalts in zweiter Änderung, die in Kürze ausgelaufen wäre. Nach Angaben der Staatskanzlei wurde die Verordnung nun bis zum 26. August verlängert – als dritte Variante. Darin bleiben die aktuellen Regeln zur Pandemieeindämmung im Wesentlichen gleich. Einzelne Lockerungen gibt es laut Staatskanzlei etwa bei der Maskenpflicht in Teilen von Pflegeheimen. Grundlage für die Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt bleiben die vom Robert Koch-Institut veröffentlichten 7-Tage-Inzidenzen.