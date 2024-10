Kirstin Knufmann führt in Klötze das Unternehmen "Pure Raw". Es stellt vegane Produkte her, viele auf Algen-Basis. Knufmann schätzt an der AMG, dass deren Fachleute nicht nur auf Bitte der Unternehmer reagieren, sondern von sich aus Vorschläge machen: zur Verbesserung des Marketings, für Auftritte in sozialen Medien, für Messe-Auftritte an Gemeinschaftsständen.