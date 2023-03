In Apenburg im Altmarkkreis Salzwedel ist eine Frau um mehrere zehntausend Euro betrogen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Betrüger der 57-Jährigen zuvor in Aussicht gestellt, ihre Bertelsmann-Lexikothek über ein Auktionshaus in der Schweiz für rund 600.000 Euro verkaufen zu können. Dafür sei aber ein rund 40.000 Euro teures Gutachten nötig, das vorab gezahlt werden müsse, erklärten die Unbekannten laut Polizei.