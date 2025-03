Es ist früh am Morgen, die Luft über Apenburg (Altmarkkreis Salzwedel) ist noch kühl, doch die Stimmung im Startbereich der Deutschen Meisterschaften im Schlittenhunderennen bereits voller Vorfreude und Anspannung. Mitten im Trubel steht die zwölfjährige Hannah Hübner, ruhig und konzentriert. Während viele der erfahrenen Musher, wie die Hundeschlittenlenker heißen, auf die Hilfe ihres Teams angewiesen sind, kümmert sich Hannah fast vollständig selbstständig um ihre beiden Huskys. Mit zwölf Jahren ist es für sie die erste Teilnahme an einem Erwachsenen-Rennen bei Deutschen Meisterschaften. Sie kommt aus einer Schlittenhunderennfamilie, ist mit Huskies aufgewachsen, aber selber bei den Erwachsenen mitfahren darf sie erst seit diesem Jahr. Bildrechte: Carina Emig

Mit geübten Handgriffen füllt Hannah frisches Wasser in die Näpfe, streichelt die Hunde liebevoll, während sie trinken, und gibt ihnen zum richtigen Zeitpunkt ein kleines Leckerli. "Es ist neu und aufregend für mich heute. Es gibt immer etwas zu lernen", erklärt die ZwölfJährige. Ihr Mentor, der erfahrene Schlittenhunderennfahrer Götz Bramowski, steht nur wenige Schritte entfernt.

Mentor beobachtet Hübner genau

Er beobachtet aufmerksam, gibt hin und wieder einen Tipp und packt dort mit an, wo Hannah es braucht. "Man muss den Hunden auch viel geben, man kann nicht nur nehmen", erklärt er. Hannah saugt alles auf, was ihr Lehrer ihr erklärt, legt routiniert das Geschirr an, prüft die Gurte und achtet darauf, dass alles perfekt sitzt. Bramowsi hält sich dabei bewusst zurück, um dem Nachwuchstalent so viel Raum wie möglich zu geben. "Sie macht das echt gut", sagt er. "Das Fahren beherrscht sie schon, jetzt geht es um die Routine. Und die kriegt sie durch genau solche Wettkämpfe." Bildrechte: Carina Emig

Als es für Hannah an den Start geht, sitzt jeder Handgriff. Die beiden Huskys stehen gespannt im Geschirr, die Spannung ist greifbar. Noch einmal tief durchatmen, dann geht es los. Mit präzisen Kommandos leitet Hannah ihre Hunde über die drei Kilometer lange Strecke. Sie kennt jede Kurve auswendig – besonders die gefährliche vierte Linkskurve, vor der ihr Mentor sie gewarnt hatte: "Den kleinen Baumstumpf darfst du nicht erwischen!", hat sie noch gut im Ohr. Trotz des warmen Wetters, das vor allem den Hunden zu schaffen macht, zeigen Hannahs Huskys vollen Einsatz. Nach 10 Minuten und 36 Sekunden erreicht sie das Ziel – und sichert sich mit dieser Spitzenzeit tatsächlich den Titel der Deutschen Meisterin.

Die Leistung der Zwölfjährigen ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass insgesamt mehr als 85 Starterinnen und Starter mit fast 300 Hunden in 22 Kategorien an den Start gingen. Von Läufern über Fahrrad- und Rollerfahrer bis hin zur offenen Klasse mit mehr als acht Hunden vor dem Wagen war in Apenburg alles vertreten. Veranstalter Uwe Fritz zeigt sich zufrieden: "Die Veranstaltung wird jedes Jahr besser angenommen. Die Streckenverhältnisse sind ideal, und die Starterzahl steigt stetig." Hannah Hübners Sieg zeigt, dass die jungen Talente Großes erreichen können.

Hannahs Ziel: Bald Wagen mit vier Huskies fahren