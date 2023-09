Archäologen haben im Arendsee bei einer hochauflösenden Sonarerfassung des gesamten Sees historische Fischfangeinrichtungen entdeckt. Das teilte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle am Donnerstag mit. Bei der Sonarerfassung werden Gegenstände unter Wasser mittels ausgesandter Schallimpulse geortet.

Den Angaben zufolge will das zwölfköpfige Team gezielt Proben entnehmen und diese in den kommenden Monaten analysieren. An dem Forschungsprojekt sind unter anderem das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle, das Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung, das Technischen Hilfswerk und Taucher des Wasserrettungsdienstes Halle beteiligt.