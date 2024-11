Bakterien im Trinkwasser Einwohner von Arendsee und Umgebung sollen Wasser abkochen

Coliforme Bakterien sind keine Krankheitserreger, sondern Bakterien, die in der Umwelt vorkommen. Sie können beispielsweise durch Bau- oder Sanitärarbeiten in die Wasserleitungen gelangen. Die Überschreitung des Grenzwerts im Wasserwerk Arendsee war am vergangenen Freitag festgestellt worden. Die Kammer im Wasserwerk wird gereinigt und desinfiziert. Am Dienstag sind nochmals Tests geplant.