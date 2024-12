Das Trinkwasser in Arendsee in der Altmark ist wieder einwandfrei. Das teilte eine Sprecherin des Wasserverbandes Stendal-Osterburg (WVSO) MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag mit. Demnach wurden keine Verunreinigungen mehr gefunden. Die Behörden hätten Entwarnung gegeben.