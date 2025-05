Arendsee: 800 Jahre altes Schiff geborgen, um es zu versenken

Am Freitag ist es dann soweit: Das Wetter spielt mit und, das Wrack kann an die Oberfläche geholt werden. Die Bergung gilt als eine der anspruchsvollsten Unterwasseraktionen der vergangenen Jahre in Sachsen-Anhalt. Das Schiff lag an einem steilen Abhang, das Sediment war instabil, jeder Arbeitsschritt musste exakt geplant und abgesichert sein.