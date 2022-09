In der Stadt Arendsee im Altmarkkreis Salzwedel ist am Dienstagvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT handelt es sich um eine 220-Kilogramm-Bombe aus englischer Produktion. Wie sie in den See kam, ist noch unklar.