"Es ist ja auch nach meinem Wissen keine Versammlung oder irgendwas gewesen für die Dauercamper. Wir haben uns da immer bedeckt gehalten. Wir wollen unsere Ruhe haben im Prinzip und wir sind alt. Das regt einen ganz schön auf, müssen wir sagen. Wir haben schon so manche Nacht nicht geschlafen", so das Ehepaar.

Bürgermeister und Geschäftsführerin wollen beruhigen

Dabei versuchen Arendsees Bürgermeister Norman Klebe und die Geschäftsführerin der Tourismus-Gesellschaft, Claudia Schulz, zu beruhigen. Es gehe es nicht darum, treue Dauercamper loszuwerden, die sich an die Platzordnung gehalten und die Pacht pünktlich gezahlt haben, so Schulz. Das Ehepaar Heyer müsste sich also keine Sorgen machen.

Jede der 25 Kündigungen, sagt Bürgermeister Klebe, habe ihre Vorgeschichte. Betroffen seien vor allem Nutzer des Campingplatzes, die ihre Pacht nicht gezahlt hätten, die ihre Grundstücke und Bungalows oder Wohnwagen hätten verkommen lassen oder die sich mehrfach auf dem Platz daneben benommen hätten.

Der Geduldsfaden ist gerissen

Norman Klebe (links), Bürgermeister von Arendsee und Claudia Schulze, Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft, versuchen die anderen Dauercamper im Nachgang der Kündigungen zu beruhigen. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Katharina Häckl "Da hat es sich die GmbH auch nicht einfach gemacht oder die Geschäftsführung, sondern sie sind dezidiert die Sachen durchgegangen. Wenn dann Argumente kommen – wie permanente Verstöße gegen die Platzordnung, trotz mehrfacher Ermahnung über das ganze Camper-Jahr – da ist dann irgendwann der Geduldsfaden am Ende. Wenn dort keine Besserung eintritt, dann ist die Geschäftsführung auch verpflichtet zu handeln", sagt Norman Klebe.

Rein juristisch sei die Luftkurort Arendsee GmbH im Recht, die Nutzungsverträge der Dauercamper jährlich zu kündigen, betont der Bürgermeister, der von Beruf Rechtsanwalt ist. Die Geschäftsführerin der Tourismus-Gesellschaft, Claudia Schulz, habe den Auftrag, den Campingplatz in die schwarzen Zahlen zu führen. Das habe sie in diesem Jahr zum ersten Mal geschafft: "Weil sie säumigen Pächtern nachgestiegen ist, weil sie für Ordnung auf dem Campingplatz gesorgt hat, weil sie Wildbauten – und die gibt es en gros – den Kampf ansagte", so Klebe. Die jährlich kündbaren Nutzungsverträge aber, die seien nicht ihre Idee gewesen, sagte Schulze MDR SACHSEN-ANHALT.

Frühere Versäumnisse werden ausgebadet

"Diesen Nutzungsvertrag, den hab ich mir nicht ausgedacht. Den gibt es schon 20 Jahre, wahrscheinlich. Er ist aber leider in den letzten Jahren nie umgesetzt worden. Da ist im Grunde alles drin geregelt. Bis hin dann auch zu diesen Passagen, dass es eine jährliche Nutzungsvereinbarung ist, die also dann auch entsprechend gekündigt werden kann", so Claudia Schulz.

Durch die Kündigungen soll auf dem Platz Raum für Sanierungen entstehen. Vieles auf dem Campingplatz ist noch auf dem Stand der 1990er Jahre. Bildrechte: MDR/Jan-Malte Wagener Schulz bade, gibt auch Bürgermeister Klebe zu, die Versäumnisse ihres Vorgängers aus. Nach der Wende wurden zwar neue Nutzungsverträge verfasst, aber niemand kontrollierte deren Einhaltung. Doch nur dann, sagt Claudia Schulz, ist eine vernünftige Bewirtschaftung des Campingplatzes möglich.

Der Weg zum modernen Tourismusort

Ein dritter Grund für die 25 Kündigungen sei, dass auf dem Platz der Investitionsstau gemindert werden müsse. Im Moment ist vieles noch auf dem Level der 1990er Jahre. Doch die Ansprüche sind gestiegen, Arendsee will ein moderner Tourismusort werden.