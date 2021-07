Der Klimawandel hinterlässt im Altmarkkreis Salzwedel Spuren am und im Arendsee. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat der See in den vergangenen drei Jahren 60 Millionen Liter Wasser verloren. Der Bürgermeister der Stadt Arendsee, Norman Klebe (CDU), sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe von 2017 bis 2019 drei extrem heiße Sommer in Folge gehabt. Da der See keinen natürlichen Zufluss habe, könne man sehen, wie der Grundwasserpegel abgefallen sei.