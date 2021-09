Archäologe und Projektleiter Sven Thomas vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt erklärte: "So eine Aktion hat in Deutschland meines Wissens noch nie jemand versucht. Das Geld, rund 35 000 Euro für die fünftägige Aktion, kommt vom Bund aus dem Programm zum Schutz bedrohter Kulturgüter."

Direkt beteiligt auf dem See sind 15 Forschungstaucher und Wissenschaftler. Die kommen laut Thomas nicht nur aus Sachsen-Anhalt, sondern unter anderem auch aus Kiel und Düsseldorf. Insgesamt kommen fünf Boote zum Einsatz. Ein Tauchroboter überwacht und dokumentiert die Unterwasserarbeiten. Der Prahm liegt in einer Tiefe von 30 bis 35 Metern. Für Taucher ist das ein riskanter Bereich. Sie können deswegen nur 25 Minuten am Boot bleiben.

Im nächsten Jahr soll dann der Prahm gehoben werden. "Das bedeutet, in der Restaurierungswerkstatt in Halle kommt das 12,5 Meter lange und zweieinhalb Meter breite Boot in ein Metallbecken und wird dann mit flüssigem Kunststoff komplett abgedeckt", beschreibt der Archäologe das Verfahren. So werde das Wasser aus dem Holz verdrängt. Der Vorgang dauere etwa drei Jahre. Danach solle das Boot bevorzugt im Ort Arendsee ausgestellt werden.