Wie sich Urlaub barrierefrei und unbeschwert gestalten lässt, zeigt zum Beispiel das IDA-Integrationsdorf am Arendsee in Sachsen-Anhalt. Nur 100 Meter vom Strandbad entfernt, liegt es in einem alten Kiefernwald. Menschen mit Gehbehinderung wurden hier schon bei der Planung des Dorfs in allen Bereichen berücksichtigt, erzählen die Betreiber. Das ein Hektar große Gelände ist konsequent für Rollstuhlfahrende zugänglich. Ausgebaute Wege, Behindertenparkplätze sowie Türen und Gänge, die mindestens 70 Zentimeter breit sind, sollen garantieren, dass sich Menschen mit ihrem Rollstuhl problemlos fortbewegen können.

Bildrechte: MDR/Mia Media