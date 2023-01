Ein vom Stadtrat in Auftrag gegebenes Gutachten ließ alle Hoffnung in der Verwaltung fahren: Die Tribüne sei nicht zu retten, ergab die Untersuchung. Daraufhin beschlossen die Räte den Abriss. Noch länger mit der gesperrten Ruine leben wollte niemand. Zumal die morsche Seetribüne quasi Anti-Werbung für das ansonsten beliebte Strandbad und den Luftkurort war.

Die Seetribüne gehörte zum Strandbad, war aber nicht mehr zu retten. (Archivbild) Bildrechte: MDR/André Plaul

Wie für ihren Aufbau, sind auch für den Abriss der Seetribüne Fördermittel geflossen. Am Montag rückten Bagger und anderes schweres Gerät an und machten binnen 48 Stunden der Konstruktion den Garaus. "Das ging relativ fix", resümiert Bürgermeister Klebe. Kostenpunkt: rund 20.000 Euro. Stehengeblieben sind die stählernen Grundpfeiler im See-Boden, die demnächst eine ebene hölzerne Plattform halten sollen. Auf ihr soll man sich in dieser Saison ausstrecken können; ein stufenloses Angebot also für Sonnenbader und See-Beobachter.