Inklusionsprojekt Arendsee beherbergt im Juni Special-Olympics-Teilnehmer aus Syrien

Sachsen-Anhalt empfängt in drei Wochen Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt, die an den Special Olympics teilnehmen, den Olympischen Spielen für geistig oder mehrfach behinderte Menschen. Die Wettbewerbe finden im Juni in Berlin statt. Zuvor sind die Teilnehmer bundesweit in Gastgeberstädten untergebracht. Die kleinste davon: Arendsee. Freiwillige vor Ort bereiten sich auf die Ankunft des Teams aus Syrien vor.