Claudia Schulz hat ein Ziel: In wenigen Jahren soll der Campingplatz Arendsee ganzjährig – also auch in Herbst und Winter – genutzt werden können. Dazu muss mächtig investiert werden, vor allem in neue Wasser- und Abwasserleitungen. Das finanziell zu stemmen, brauche Jahre, so Schulz. Für diese Saison wird das Wasser auf dem Campingplatz am 1. November abgestellt. Dann können nur noch Campinggäste kommen, die sich autark versorgen können.