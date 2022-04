Dieses Stück Holz stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1265. Der Spant des mittelalterlichen Fährschiffes sagt viel über die Bauart und seine Baumeister aus. Bildrechte: MDR/Alexander Klos

"Wir haben einen Spant geborgen, der aus einem Stück besteht, was eine Besonderheit darstellt. Normalerweise sind das zwei Winkel, die aneinandergesetzt werden. Das ist massives Holz, wahrscheinlich Eichenholz", so Sven Thomas. Der Spant gehörte höchstwahrscheinlich zur Innenkonstruktion des Bootes und gewährleistete die Stabilität. "Damit können wir, denke ich, einen guten Teil des kompletten Schiffs erklären und vielleicht auch sogar rekonstruieren", so Thomas.



Das Fundstück - noch an Bord der Forschungsstation in Frischhaltefolie eingewickelt und später gefriergetrocknet - soll schnellstmöglich konserviert werden. Das soll nun in Halle an der Saale passieren. Der Prozess ist aber sehr aufwändig und garantiert nicht, dass das empfindliche Material den Konservierungsprozess auch übersteht. Jahrhundertelang war das Holz keiner Luft ausgesetzt. Und trotzdem: In diesem Zustand sind der Prahm und seine Einzelteile in Deutschland fast einzigartig und ein Zeitzeuge aus dem Jahr 1265.