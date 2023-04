Arendsee Dreizehnjähriger fährt Geländewagen des Vaters zu Schrott

Die Fahrt eines 13-Jährigen mit dem Geländewagen seines Vaters endete am Freitag in Arendsee an einem Baum. An einer Kreuzung hatte er die Kontrolle über den Wagen verloren. Verletzt wurde niemand.