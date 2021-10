Ausstellung zu Atommüll und Endlagern Altmärker stellen sich der "Eine-Million-Jahre-Frage"

Gesucht wird der am besten geeignete Ort, um unterirdisch radioaktiven Atommüll eine Million Jahre lang möglichst sicher zu lagern. Bis 2013 wurde vor allem über Standorte diskutiert, wo schon Atommüll lagert. Dann beschloss die Bundesregierung, ganz neu anzufangen und in ganz Deutschland nach geeigneten Bodenschichten im Untergrund zu fahnden: mindestens 100 Meter dick, bis zu 300 Meter tief und entweder aus Ton, Salz oder Granit.



Im vergangenen Herbst hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung in einem 400-Seiten-Bericht 90 potentielle Gebiete aufgelistet, die nach geologischen Kriterien in Frage kommen. 23 Teilgebiete liegen in Sachsen-Anhalt. In weiteren Schritten wird es Probebohrungen geben. Der endgültige Standort soll bis 2031 gefunden sein. 2050 soll das Endlager in Betrieb gehen.