Vom Bauprojekt zum Vorzeigeobjekt

Seit Dezember 2024 arbeiten Niemeyer und Bondeur bereits in ihren neuen Büros, auch wenn noch nicht alles fertig ist. So müssen unter anderem noch die Fassade, das Geländer des Balkons, das Fensterfutter und die Fußleisten gemacht werden. Der Balkon ist ihr größter Traum. "Besonders gefreut haben wir uns von Anfang an darauf, dass wir morgens auf dem Balkon sitzen und den ersten Kaffee in der Morgensonne trinken können", verrät Niemeyer. Bondeur ergänzt strahlend: "Die Möbel sind auch schon gekauft." Dieser Gedanke habe sie auch in schwierigeren Momenten angetrieben. Bildrechte: MDR/Lydia Zahn

Aber natürlich finden nicht nur die beiden Büros der Frauen und ein Balkon Platz in dem Haus an der Jeetze, sondern noch vieles mehr. Im Untergeschoss sind die Büros, ein Platz für Praktikanten, ein kleiner Besprechungsraum, eine Küchenzeile und ein Sanitärbereich zu finden.

Überall kleine Hingucker

Im Bad ist außerdem schon jetzt eine Dusche installiert, um das Gebäude später einmal als Ferienhaus nutzen zu können. "Wir denken schon weiter, weil wir irgendwann nicht mehr sein werden. Also planen wir schon jetzt eine mögliche spätere Nutzung", erklärt die Architektin.

Im Obergeschoss haben die Salzwedelerinnen einen großen Besprechungsraum, eine Abstellkammer und ein Archiv eingerichtet. Insgesamt wurden überall kleine Hingucker geschaffen. In der Wand an der Treppe sind die alten Balken zu sehen, im Eingangsbereich die historischen Säulen, in den Büros Teile der Stadtmauer und in der Küche ein Stück der Originalen Wand. Bildrechte: MDR/Lydia Zahn

Von Fachwelt und Gästen bestaunt

Bis Mitte 2025 sollen alle Restarbeiten abgeschlossen sein. Zum "Tag des offenen Denkmals" am 14. September sind die Türen des ehemaligen Badehauses wieder geöffnet. Schon bei den vergangenen Aktionstagen war das Interesse groß. Hunderte Besucher schauten sich das Fachwerkhaus an.

Ihr Engagement bleibt nicht unbemerkt. Rückmeldungen aus ganz Deutschland hätten die beiden Frauen erreicht. Einmal sei eine Frau extra aus Beelitz angereist, um sich das Haus und die Arbeiten anzusehen. Auch das Fachmagazin "Monumente" der Deutschen Stiftung Denkmalschutz berichtete über die Frauen und das Badehaus.