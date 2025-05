Schwimmbadleiter Enrico Lehnemann, der selbst bei der DLRG ist, erklärt: "Alkohol spielt sicherlich oft eine Rolle, und man darf eben gewisse Gefahren nicht unterschätzen – gerade in Fließgewässern oder an Wehren. Ich glaube, dass ein weiterer Schwerpunkt auch ältere Leute sind, die Herzprobleme haben. Krankheitsbedingt passieren gelegentlich Unfälle. Da müssen wir im Schwimmbad jetzt auch darauf achten."

Wasserwacht Burg trainiert für den Ernstfall

Ortswechsel. Im Kühns Loch in Paray an der Elbe passiert genau dieser Worst Case: Ein Mann treibt mitten im Wasser. Er braucht Hilfe, streckt immer wieder die Arme hoch, um gesehen zu werden. Dann: Ein Jetski schießt auf den Hilfebedürftigen zu und ein ehrenamtlicher Retter der Wasserwacht des DRK Burg zieht in aus dem Wasser. Dann endet die Wasserrettungsübung zum Start der Badesaison. "Es geht natürlich darum, für Sicherheit zu sorgen: Am Gewässer und ums Gewässer herum. Wir wollen Leuten helfen, die in Not geraten sind. Dafür trainieren wir regelmäßig", sagt René Ostheeren MDR SACHSEN-ANHALT. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Der Leiter der Wasserwacht erklärt, dass er und seine Leute präventiv an den Gewässern am und im Jerichower Land unterwegs sind. Doch wenn sie ausrücken müssen, ist es oft auch zu spät. Ostheeren klärt auf: "Auf alle Fälle sollte man in offenen Gewässern nie alleine schwimmen gehen. Man sollte sich vor dem Baden auch unbedingt abkühlen und sich an die Baderegeln halten."

Aktuell ist es ruhig in dem See, in dem sie ihre Übung abhalten. Doch an den Stegen liegen viele Motorboote, die auf warme Tage und einen Ausflug warten. "Wo Schiffsverkehr ist, darf man nicht schwimmen – das funktioniert einfach nicht. Es ist einfach unmöglich für einen Schiffsführer, einen Schwimmer im Wasser wahrzunehmen", so der Chef der Wasserwacht.

Ostheeren hat einen seiner Einsätze noch sehr deutlich vor Augen. In Magdeburg war am Elbebadetag ein Mädchen auf einem Schwimmtier abgetrieben. Eine Windböe hatte ausgereicht. "Dann war sie auch mal ganz kurz unter Wasser", erklärt er, "aber wir konnten sie retten. Sie kam wohlbehalten bei den Eltern an." Er erinnert sich daran, dass die Eltern das Mädchen dann noch "angemeckert" hätten, wie Ostheeren es nennt. Doch hier liege die Schuld eher bei den Eltern, denn die haben eine Aufsichtspflicht. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Schwimmbadleiter: Ein Kind ertrinkt lautlos

Zurück in Beetzendorf. Der Schwimmkurs neigt sich langsam dem Ende. Enrico Lehnemann, der mit den Kindern im Wasser ist, weiß ebenfalls um die Gefahren, die das Element mit sich bringt. "Man muss wirklich vorsichtig sein, wenn man mit Kindern Baden geht. Eltern sind aufsichtspflichtig und da kann es schon reichen, wenn sie mal zwei Minuten nicht hingucken." Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Wenn Kinder ertrinken, passiert dies meist lautlos, wie Lehnemann erklärt. "Das ist das Fatale an der Geschichte. Wenn ein Kind auf der Straße hinfällt, dann tut es weh und dann schreit es. Die Eltern hören das und laufen hin – im Wasser nicht."