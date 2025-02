Die Bauarbeiten an der ICE-Trasse Berlin-Hamburg werden auf die Altmark in diesem Jahr noch größere Auswirkungen haben als im vergangenen Jahr. Das hat die Deutsche Bahn am Montagabend bei einer Info-Veranstaltung online bekanntgegeben. Demnach müssen ab August erneut zwischen Salzwedel und Uelzen Regionalzüge gestrichen werden, damit Platz für die umgeleiteten ICE ist. Zusätzlich falle jeder zweite Zug zwischen Stendal und Hohenwulsch aus – hier ist die Strecke eingleisig. Nahverkehrstickets seien weiterhin nicht im ICE gültig. Reisende und Pendler mit Deutschlandticket müssten also auf Busse umsteigen.