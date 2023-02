Seit 20 Jahren ist die Bahnverbindung zwischen Dannenberg in Niedersachsen und Salzwedel in der Altmark bereits abgemeldet. Laut Thorsten Hensel vom Verein Jeetze(l)talbahn sind hier seit dem Kriegsende 1945 keine Züge mehr gefahren. Doch die Strecke könnte durch den Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern in beiden Bundesländern bald ein Comeback erleben.