In der West-Altmark gibt es Probleme im Zugverkehr. So ist die Bahnstrecke zwischen Salzwedel und Uelzen in Niedersachsen gesperrt. Grund sind laut Bahn defekte Betonschwellen. Ein Sprecher erklärte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen, noch gebe es keine Prognose, wann die Strecke wieder freigegeben werden könne.