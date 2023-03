Über den Bahnhof Salzwedel in die Ferne: Heute ist die Amerikalinie eine beliebte Alternative, um im Nahverkehr mit kurzem Umstieg von Sachsen-Anhalt nach Hamburg zu kommen. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Stichwort: Amerikalinie Den Namen verdankt die Bahnlinie Berlin-Stendal-Uelzen-Bremen den Zügen voller Auswanderer, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Bremerhaven Richtung Amerika aufgebrochen sind. Durch die deutsche Teilung verlor die Strecke ihre Bedeutung. Das zweite Gleis wurde abgebaut.



Erst nach der Wiedervereinigung wurde der Ost-West-Korridor wiederaufgebaut und 1999 in Betrieb genommen. Der Abschnitt Stendal-Uelzen ist mittlerweile elektrifiziert und für Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde ausgebaut. Allerdings sind Teile der Verbindung weiterhin eingleisig.



Neben dem Regionalverkehr ist die Amerikalinie heute vor allem für den Güterverkehr von Bedeutung. Sie ist Teil des sogenannten Ostkorridors Nord, der die Nordseehäfen mit dem mitteldeutschen Güter-Drehkreuz Halle verbindet. Der zweigleisige Ausbau auf rund 70 Kilometern Länge zwischen Uelzen und Stendal soll laut Bahn ab 2025 in Angriff genommen werden.