Said kam vor etwa sieben Jahren nach Deutschland. Wie viele andere versprach er sich hier ein besseres Leben. Er selbst hat das erreicht. Seine Frau jedoch – die beiden haben vor zwei Jahren geheiratet – muss noch in der Heimat bleiben. Sie arbeite im medizinischen Bereich in Iran, berichtet der Geschäftsführer der Baumkuchen GmbH, Frank Ostendorf. Deshalb lasse der Staat ihre Ausreise noch nicht zu.

Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Für Ostendorf ist Said ein "treuer, zuverlässiger, charmanter Mitarbeiter". Das beweise der Iraner vor allem in Ausnahmesituationen. Gerade in diesen Tagen zum Beispiel: Es hat so viele Vorbestellungen für Baumkuchen gegeben, dass der Betrieb seine Kapazitätsgrenze erreicht hat. In dieser Woche läuft die Produktion sieben Tage lang. Jetzt noch vorgebrachte Wünsche für Baumkuchen zu Weihnachten müssen sowohl am Telefon als auch im Online-Shop abgelehnt werden. Geschäftsführer Frank Ostendorf habe seine Mitarbeiter vorher gefragt, ob sie dieser zusätzlichen Belastung standhalten würden. Said habe lächelnd abgewunken: Er sei aus seiner Heimat Zwölf- und Vierzehn-Stunden-Tage gewöhnt, und das über Monate – kein Problem!