Es riecht nach frisch gesägtem Holz, nach Kartoffeln vom Feuer – und ein bisschen nach Farbe. Über dem Gelände des AWO-Mehrgenerationenhauses in Salzwedel liegt in diesen Tagen eine besondere Energie. Kinder hämmern an Holzhütten, falten Papier, bemalen mit großen Pinseln riesige Staffeleien. Dazwischen werden Erdbeeren gepflanzt, Gemüse geschnippelt, Töpfe gerührt. Am Ende waschen die Kinder selbst ihr Geschirr ab.